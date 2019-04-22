Sri Lanka: Paskalya saldırılarını yedi intihar bombacısı gerçekleştirdi

Sri Lanka hükümet yetkilileri 290 kişinin hayatını kaybettiği ve 450’den fazla kişinin yaralandığı Paskalya saldırılarının yerel İslamcı bir terör örgütüne mensup yedi intihar bombacısı tarafından ‘uluslararası destekle’ gerçekleştirdiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

The Independent’ta yer alan habere göre, Sri Lanka hükümet sözcüsü Rajitha Senaratne yaptığı açıklamada, ‘National Thowfeek Jama’ath’ın saldırılardan sorumlu terör örgütü olduğunu, örgütün yerel olduğunu fakat yabancı bağlantıları olduğundan şüphelenildiğini söyledi.

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Senaratne, şu anda 24 kişinin saldırılarla bağlantılı olarak gözaltında olduğunu belirterek örgütü Tamil Kaplanları’na göre İslamcı bir örgüt olduğunu, yirmi yıldır varlığını sürdüren ve Tamil Kaplanları kadar aşırıcı bir örgüt olmadığını söyledi. Tamil Kaplanları seküler olarak biliniyor.

Saldırı sırasında 100 kişi kahvaltı ediyordu

Paskalya Pazar’ında kilise ve otellere yapılan eş zamanlı saldırılarda, intihar bombacılarından ikisinin beş yıldızlı Shangri-La’da birlikte çalıştığı belirtildi. Habere göre 100’den fazla otel misafirinin restoranda olduğu sırada eş zamanlı olarak çifte saldırı gerçekleşti ve en fazla can kaybı da bu saldırıda medyana geldi. Hükümet yetkilileri henüz saldırı noktalarına özel can kayıplarına dair herhangi bir rakam açıklamadı.

Açık büfe sırasında beklerken yeleğini patlattı

Saldırıya uğrayan ikinci büyük otel Cinnamon Grand’de de ismini vermeyen bir güvenlik görevlisi saldırı sırasında 50 kadar insanın restoranda kahvaltı etmekte olduğunu aktardı. AFP haber ajansının otel müdürüne dayandırdığı habere göre Cinnamon Grand’e Mohamed Azzam Mohamed ismiyle kaydolan bir kişi, açık büfe sırasına girdikten sonra intihar yeleğini patlattı.

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Saldırıya uğrayan üçüncü büyük otel The Kingsbury’de de yine 40 kadar misafir kahvaltı etmekteydi.

Hükümet sözcüsü: İki hafta önce bilgilendirilmiştik

Pazar günü meydana gelen saldırılardan önce İstihbarat Servisi’nin uyarıldığını ve şüpheli isimlerin kendilerinde bulunduğunu aktaran Senaratne 4 Nisan tarihinde – yani saldırılardan 14 gün önce – bu saldırılarla ilgili bilgilendirildiklerini söyledi. Kabine sözcüsü, 9 Nisan’da ulusal istihbarat şefinin bir mektup yazdığını ve bu mektupta terörist organizasyonun birçok üyesinin isminin yazılı olduğunu söyledi. Senaratne, Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin ise bu mektuplardan bilgisi olmadığını da sözlerine ekledi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena da kilise ve beş yıldızlı otellere yapılan intihar bombalı saldırılarını uluslararası bağlantılarını bulmak için yurtdışından da destek alacaklarını belirtti ve şunları söyledi: “İstihbarat raporları yabancı terör örgütlerinin yerel terör gruplarının arkasında olduğuna işaret ediyor. O yüzden de yabancı ülkelerin desteği istenecek.”

2009 yılından Tamil Kaplanları ile uzun yıllar süren iç savaşın ardından gerçekleşen en büyük terör saldırı ülkenin turizmde güvenli liman itibarına da büyük darbe vurmuş oldu.