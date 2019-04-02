Sri Lanka 43 yıl sonra idam cazasını geri getiriyor

Sri Lanka’da anayasada olmasına rağmen 43 yıldır uygulanmayan idam cezası devreye sokulacak.

Fotoğraf: Reuters

SBS News’de yer alan habere göre Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, 1976’dan beri uygulanmayan idam cezasının uyuşturucuyla mücadele kapsamında tekrar uygulanmasına karar verdiğini söyledi.

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Sirisena, uyuşturucu maddelerin liman ve havaalanlarında tespit edilmesini sağlayacak yüksek teknolojili ekipmanlar ithal edileceğini de açıkladı.

“Ölüm cezası anayasamızda var fakat uygulanmıyor. Önümüzdeki günlerde bazı idamlar gerçekleşecek. İsim listeleri tamamlandı ve tarihe de karar verdik” diyen Sirisena yeraltı dünyası faliyetlerinin ve uyuşturucuya ilişkin suç oranının bu nedenle arttığını belirtti.

Mart ayında Sri Lanka hükümeti gazetelere yeni bir ‘cellat’ arandığına ilişkin ilan vermişti. İlanda adayda ‘mükemmel ahlak sahibi’ ve ‘psikolojik anlamda güçlü’ olma şartları aranıyordu.