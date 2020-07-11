Srebrenitsa Katliamı’nın 25’inci yılında, ölenler anıldı: Gözlerde yaş, yüreklerde acı

Avrupa’da, 2’nci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Katliamı’nın 25’nci yıldönümünde hayatını kaybedenler anıldı. Yakınlarının mezarı bulunanlar mezarlığa koştu, gözyaşları sel oldu. Liderlerin mesaj yolladığı tören düzenlendi. Bugün, ayrıca, dokuz kurban daha defnediliyor.

Fotoğraflar: AA

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’nın 11 Temmuz 1995’te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edilmişti.

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Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti ve toplu mezarlara gömmüştü.

Bu nedenle ölenlerin aileleri, sevdiklerinin cenazesine bile sahip olamadı. Yıllar geçtikçe yapılan aramalar sonucunda bulunan cansız bedenler kısım kısım defnedildi. Bugün de kimlik tespiti yapılan dokuz kişi daha Potoçari Anıt Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı’na bugüne kadar 6 bin 643 katliam kişi defnedildi. Bugün toprağa verilenlerle sayı 6 bin 352’ye yükselecek.

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Avrupa’nın göbeğinde yaşanan katliamda yaşamını yitiren yakınlarının ‘mezarına sahip olanlar’ dua etmek için mezarlıkta buluştu. Babasına, kocasına, oğluna, kardeşine, arkadaşına, amcasının mezarına koşanların gözünde yaş zihinlerinde yaşananların acı hatırası ve özlem vardı.

En genci 23 yaşında

Bu yıl defnedilenlerin en genci öldürüldüğünde 23 yaşında olan Salko İbisevic, en yaşlısı ise 70 yaşında öldürülen Hasan Pezic.

Toprağa verileceği açıklanan diğer kurbanlar ve yaşları ise şöyle:

“Sead Hasanovic (24), Alija Suljic (26), Hasib Hasanovic (25), Zuhdija Avdagic (48), Bajro Salihovic (52), İbrahim Zukanovic (54), Kemal Music (27).”

Cenaze namazı öncesinde aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu birçok dünya liderinin gönderdiği görüntülü mesajların gösterileceği anma programı düzenlendi.

Erdoğan, Bosna’daki savaşta Birleşmiş Milletler askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma törenine yolladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Soykırımın üzerinden çeyrek asır geçse de acımız halen tazedir. Ortaya çıkarılan her toplu mezarla yüreklerimiz yeniden dağlanıyor. Hala kadınlar kocalarına, çocuklar anne-babalarına kavuşmanın umuduyla yaşıyor. Aradan geçen bunca zamana rağmen hala çocuklarının yolunu gözleyen anneler var. 25 yıldır mavi kelebeklerin izinde sevdiklerimizi arıyoruz. (…)

‘Avrupa ders çıkarmadı’

Onca drama, katliama ve gözyaşına rağmen, Avrupalı siyasetçiler Srebrenitsa katliamından hiçbir ders çıkarmadılar. İslam düşmanlığını körükleyen, yabancı karşıtlığını destekleyen söz ve beyanatların halen serbestçe kullanılması, geleceğimiz adına büyük bir endişe kaynağıdır. Bir daha benzer acılar yaşamamak için uluslararası kuruluşlar yanında bizlere de önemli sorumluluklar düşüyor. “