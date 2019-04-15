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Yaramazlara biraz batar!

S&P’ye göre ‘Albayrak reformları’ liraya güven inşa etmeye yetmedi

Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘reform paketi’nin liraya güveni yeniden inşa etmek için yeterli olmadığını savundu.

Fotoğraf: Reuters

Albayrak, finans sektörü, sigortacılık, enflasyon, kamu maliyesi ve bütçe disiplini ana başlıkları altında bu yıl yapılacak bir dizi reformun tanıtımını yapmıştı. ‘Reform paketi’ çok fazla detay içermemesi nedeniyle uzmanlar tarafından zayıf bulunmuştu. Maliye bakanı daha sonra borç bulmak için gittiği ABD’de bu reformları anlatmıştı.

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Dünya’nın haberine göre S&P gelişen ülkeler baş analisti Frank Gill, Türkiye’nin geçtiğimiz hafta açıkladığı ekonomik reform paketinin Türk hanehalkının ve yabancı yatırımcıların liraya güvenin yeniden inşa etmek için yeterli olmadığını söyledi.

Gill “Yabancı yatırımcılar ve Türk hanehalkı için en büyük soru, liranın hala yatırım yapılabilir bir para birimi olup olmadığı. Benim görüşüme göre reform paketi bu soruya yanıt vermedi” diye konuştu.

Son olarak, Albayrak’ın ABD’de yabancı yatırımcılara ekonomik reform planı hakkında ikna edici pek ayrıntı sunamadığı, yatırımcıları da Türk varlıkları konusunda heyecanlandıramadığı bildirilmişti.

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Reuters dört kaynaktan yazdı: Albayrak yatırımcıları heyecanlandıramadı

Kulis: ABD’de ‘reformlar’ı anlatan Albayrak kimseyi ikna edemedi

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