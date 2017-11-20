Sputnik’in Türkiye ofisinin eski çalışanları: Mobbinge maruz kaldık, şiddet gördük

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Rus haber ajansı Sputnik’in 15 eski çalışanı, kurumda maruz kaldıkları baskı ortamını anlattı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’yla (TGS) birlikte yayınlanan açıklamada Rusya’nın Sesi Radyosu (RS FM), Sputnik Türkiye ve Sputnik Kürdistan yönetiminin çalışanlara mobbing uyguladığı, gerekçesiz olarak işten attığı ya da istifaya zorladığı belirtilerek kadın gazetecilerin de hakaret ve şiddete maruz kaldığı aktarıldı.

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TGS ve eski Sputnik çalışanı 15 gazetecinin açıklamasının tamamı şöyle:

“Türkiye’de 6 yıldır yayında olan Rusya’nın Sesi Radyosu (RS FM), Sputnik Türkiye ve Sputnik Kürdistan yönetimi, bir süredir çalışanlarına yönelik takındığı aşağılayıcı tutumunun yanı sıra istifaya zorlama, gerekçesiz işten çıkartma ve tazminat ödememe gibi hukuk tanımaz davranışlarını sürdürmektedir. Sputnik Türkiye’nin gazeteci, işçi ve kadın haklarını hiçe sayan yaklaşımı, yıllar içinde bu kurumdaki çalışma koşullarını katlanılmaz hâle getirmiştir.

Rusya Federasyonu’nun dünyanın birçok noktasında yayın yapan resmi haber ajansı Sputnik’in Türkiye ofisinde uzun zamandır süren baskıcı tutumu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

İşten çıkartılmış, istifaya zorlanmış ya da maruz kaldığı mobbing sonucu istifa etmek zorunda kalmış 15 eski Sputnik Türkiye ve Sputnik Kürdistan çalışanı olarak, Sputnik’in Türkiye ofisindeki bu durumu kamuoyuna bildirmeyi görev sayıyoruz.

– Sputnik Türkiye yönetimi, uluslararası bir basın kurumuna yakışmayan yöntemlerle bazı çalışanlara sistematik mobbing uygulamıştır.

– Sputnik Türkiye, yönetim deneyimsizlikleri nedeniyle net bir yayın politikası belirleyememiş, bu belirsizlik nedeniyle de çalışma koşullarını hayli zorlaştırmıştır.

– Sputnik Türkiye ofisi, yöneticilerin açık ofis düzeninde çalışanları aşağıladığı, yaptıkları işleri kendince küçümsediği, dalga geçtiği, iş akışının keyfi tutumlarla yürütüldüğü bir kuruluşa dönüşmüştür.

– Sputnik Türkiye, çalışanları arasında ayrım yaparak çalışma ortamında aleni bir çifte standart yürütmektedir.

– Sputnik Türkiye, ofis içinde bu haksızlıklara ses çıkartmaya kalkışan arkadaşlarımızın sorunlarını dinleyip çözüm yoluna gitmek yerine onları tehdit etmeyi tercih etmektedir.

– Sputnik Türkiye, gazetecilik etik ve edebine aykırı olarak, kişisel çatışmaların ön plana çıktığı bir atmosferde, gazetecilik yapmaya çalışan çalışanlarının emeğini sömürmektedir.

– Sputnik Türkiye, kıdem, bilgi ve yeterlilik gözetilmeksizin kişilerin yönetime getirildiği, ahbaplık ve akrabalık ilişkilerinin birer basamağa dönüştüğü bir kurum hâline gelmiştir.

– Sputnik Türkiye, özellikle kadın gazetecilerin aşağılandığı, cinsiyetçi yorumların hakarete vardığı bir kurumdur.

– Sputnik Türkiye, bir basın kuruluşunun vazgeçilmezi olan tartışma kültürüne kesinlikle izin vermeyen bir yapıya dönüşmüştür.

Dava açtık ve kazandık ama…

Biz, 15 eski Sputnik çalışanı uygulanan psikolojik şiddet sonucunda en basit gazetecilik faaliyetlerini bile yapamaz hâle getirildik.

Arkadaşlarımız haksız şekilde işten atılmaları ve uğradıkları mobbing/karşılaştıkları tehditler nedeniyle konuyu yargıya taşıdı. Bahse konu davalarda çalışan lehine çıkan kararlara rağmen, Sputnik Türkiye ve Sputnik Kürdistan yönetimi gereğini yapmayarak kuruma geri dönen isimleri yine istifaya zorlamak için çeşitli yollara başvurdu. Bunlar, bir gazetecinin küfürlü ifadelerle tehdit edilmesine, başka bir kadın çalışanın ‘Erkek olsaydın ağzını burnunu kırardım şerefsiz’ cümlesiyle sindirilmeye çalışılmasına kadar vardı. Bir arkadaşımız ise yaşadıklarının etkisiyle yüz felci geçirdi ve uzun süre tedavi gördü.

Ne istiyoruz?

Dileğimiz Sputnik Türkiye ofisindeki bu keyfi uygulamaların sona ermesi adına kurumsal denetimin artırılmasıdır. RS FM ve Sputnik Türkiye/Kürdistan’ın bu dönemde önemli olanaklara sahip olduğunu, mevcut özensiz uygulamalar terk edildiği ve gazetecilik açısından daha profesyonel bir yaklaşım benimsendiği takdirde çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz.

Mesleğini yapmaya çalışan birçok kıymetli meslektaşımız bir başka baskıcı tutumun zorbalığı altında tutsakken, Sputnik Türkiye ve benzeri baskıcı tutumu benimseyen basın kuruluşları, basın camiasını bir açık hava hapishanesine dönüştürmüştür. Bu baskıcı, insanlığa, emeğe ve meslek etiğine yakışmayan tutumlara bir son vermek adına tüm meslektaşlarımızı birlik olmaya, dayanışmaya davet ediyoruz.”