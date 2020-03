Sputnik Türkiye’nin yayın yönetmeni: Hatay haberi bize ait değil, katılmıyoruz

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, kurumun İngilizce sayfasında yayınlanan Hatay haberine kendi sitelerinde yer vermediklerini, habere katılmadıklarını söyledi.

Fotoğraf: ajansuniversite.istanbul.edu.tr

Rus Sputnik Haber Ajansı’nın İngilizce sayfasında ‘The ‘Stolen Province’: Why Turkey Was Given A Corner Of Syria By France 80 Years Ago‘ (‘Çalıntı eyalet’: Suriye’nin Bir Parçası 80 yıl Önce Neden Fransa Tarafından Türkiye’ye Verildi’) başlıklı bir haber yayınlanmıştı.

Ankara başsavcılığının haber sonrası Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci ve 302’nci maddeleri kapsamında başlattığı soruşturma kapsamında Boztepe, bir editör ve iki muhabir gözaltına alınmış, daha sonra tümü serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Boztepe, ‘çok daha büyük acılar yaşanırken, kendisinden bahsetmeyi zul saydığını’ dile getirerek destek verenlere teşekkür etti.

Gazeteci şunları kaydetti: “Sputnik Türkçe’ye ait olmayan, içeriğine katkı sağlamadığımız, katılmadığımız ve sitemizde yer vermediğimiz bir haber nedeniyle suçlandık, hedef gösterildik. Daha zor günlerimiz oldu, bunu da aşarız. Hatay, Türkiye toprağı ve ilelebet öyle kalacak. Bu tartışmaya açık bir konu değil. Tartışmaya çalışanlar da benim konum değil. Yaşasın tam bağımsız, laik ve gerçekten demokratik Türkiye!”