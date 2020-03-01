Sputnik Haber Ajansı’nın önünde yaşanan olayla ilgil soruşturma başlatıldı

Ankara polisi, Rus Sputnik Haber Ajansı’nda çalışan üç gazetecinin evinin önüne gelerek slogan atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA’nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. Kimliği belirlenemeyen bir grup, Sputnik Haber Ajansı Ankara servisinde çalışan üç gazetecinin evlerinin önünde ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganı attı.

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Sputnik’in haberine göre saat 22.30 civarında, 15-20 kişilik gruplar slogan attıktan sonra gazetecilere hakaret ve tehdit etti. Grup, Sputnik çalışanı gazetecilerin kapısında bir süre bekledikten sonra, bulundukları noktayı terk etti.

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise Twitter hesabında olayla ilgili şu paylaşımı yaptı: “Ankaradaki üç çalışanımızın evlerini (!) şu an kimlikleri bilinmeyen tipler basmış, tehditler savurmuş, Ruslara çalıştıklarından dolayı kendilerine vatan hainleri demişler. Polis neler yapacak, bakacağız. Ayrıca, bu tiplerin, çok göz önünde olmayan bu çalışanlarımızın ev adreslerini nasıl olup da ellerine geçirdiklerini de sormak isterim.”