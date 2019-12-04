Sprey boya ile boyanan kutup ayısının yaşamı tehlikede

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bir kutup ayısının üzerine siyah sprey boya ile Sovyetler Birliği’nin 2’nci Dünya Savaşı’nda kullandığı tankın adı –‘T-34’- yazıldı.
Uzmanlar kutup ayısının avlanırken kamuflaj özelliğini kullanamayacağını, bu nedenle hayatının tehlikede olacağını belirtti.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından ağustos ayında yayınlanan raporda iklim değişikliğinden doğal ortamlarında yiyecek bulamayan kutup ayılarının son yıllarda beslenmek için yerleşim yerlerine indikleri tespit edildi.