Spotify’da yazın hitleri: Dünyada ‘In My Feelings’, Türkiye’de ‘Yalnız Çiçek’ zirvede

Dünyanın en büyük online müzik platformu Spotify, bu yazın en çok dinlenen şarkılarını duyurdu. Dünya listesinin zirvesinde Drake’in ‘In My Feelings’, Türkiye listesinin zirvesinde ise Aleyna Tilki’den ‘Yalnız Çiçek’ yer aldı.

Spotify’ın verileri 1 Haziran–20 Ağustos arasını kapsıyor.

Dünya listesi:

1- In My Feelings–Drake

2. Girls Like You–Maroon 5 (feat. Cardi B)

3. I Like It–Cardi B (feat. Bad Bunny, J Balvin)

4. Lucid Dreams–Juice WRLD

5. SAD!–XXXTENTACION

6. Better Now–Post Malone

7. One Kiss–Calvin Harris (with Dua Lipa)

8. Solo–Clean Bandit (feat. Demi Lovato)

9. Taste–Tyga (feat. Offset)

10. Youngblood–5 Seconds of Summer

Aleyna Tilki’nin Yıldız Tilbe şarkılarından oluşan ‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları’ albümünde söylediği ‘Yalnız Çiçek’inin ilk sırada olduğu Türkiye listesinde, Ezhel üç şarkıyla yer aldı.

Türkiye listesi:

1. Aleyna Tilki–Yalnız Çiçek

2. Merve Özbey–Vuracak

3. Ezhel–Geceler

4. Ezhel–Kazıdık Tırnaklarla

5. Ezhel–İmkansızım

6. Calvin Harris–One Kiss (with Dua Lipa)

7. Simge–Ben Bazen

8. Eli Türkoğlu–Bu Benim Öyküm

9. Drake–In My Feelings

10. Gazapizm–Heyecanı Yok