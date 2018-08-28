Diken

Yaramazlara biraz batar!

Spotify’da yazın hitleri: Dünyada ‘In My Feelings’, Türkiye’de ‘Yalnız Çiçek’ zirvede

Dünyanın en büyük online müzik platformu Spotify, bu yazın en çok dinlenen şarkılarını duyurdu. Dünya listesinin zirvesinde Drake’in ‘In My Feelings’, Türkiye listesinin zirvesinde ise Aleyna Tilki’den ‘Yalnız Çiçek’ yer aldı.

Fotoğraf: Reuters

Spotify’ın verileri 1 Haziran–20 Ağustos arasını kapsıyor.

Reklam

Dünya listesi:

1- In My Feelings–Drake

2. Girls Like You–Maroon 5 (feat. Cardi B)
3. I Like It–Cardi B (feat. Bad Bunny, J Balvin)
4. Lucid Dreams–Juice WRLD
5. SAD!–XXXTENTACION
6. Better Now–Post Malone
7. One Kiss–Calvin Harris (with Dua Lipa)
8. Solo–Clean Bandit (feat. Demi Lovato)
9. Taste–Tyga (feat. Offset)
10. Youngblood–5 Seconds of Summer

Reklam

Aleyna Tilki’nin Yıldız Tilbe şarkılarından oluşan ‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları’ albümünde söylediği ‘Yalnız Çiçek’inin ilk sırada olduğu Türkiye listesinde, Ezhel üç şarkıyla yer aldı.

Türkiye listesi:

1. Aleyna Tilki–Yalnız Çiçek

2. Merve Özbey–Vuracak
3. Ezhel–Geceler
4. Ezhel–Kazıdık Tırnaklarla
5. Ezhel–İmkansızım
6. Calvin Harris–One Kiss (with Dua Lipa)
7. Simge–Ben Bazen
8. Eli Türkoğlu–Bu Benim Öyküm
9. Drake–In My Feelings
10. Gazapizm–Heyecanı Yok

Nedeni bilinmiyor: Spotify, Türkiye ofisini kapatma kararı aldı

Spotify’a 1,6 milyar dolarlık dava

İflas tehlikesi: Çevrimiçi müzik platformu SoundCloud küçülmeye gidiyor

Spotify ırkçı şarkıları içeriğinden çıkarma kararı aldı

Ayrılık da Spotify’a dahil: Terk edeceği sevgilisine ilişkilerinin bittiğini ‘müzik listesi’yle duyurdu

Çevrimiçi müzik pazarının lideri Spotify, 50 milyon ücretli aboneye ulaştı

Çevrimiçi müzik pazarının lideri Spotify, SoundCloud’a göz koydu

SON HABERLER

Sabah’tan Köroğlu’na ‘ses kaydı’yla yanıt: Çark etti, kendini bitirdi

Hükümete yakın Sabah gazetesi, “Tarafsız bir söyleşi sözüne kandım maalesef” diyen müzisyen Derya Köroğlu’na “Yılların sanatçısı, bu tutumuyla hem kendini bitirdi, hem de gazeteciliğe ayıp etti” diyerek yanıt verirken, söyleşinin ses kaydını yayınladı ve söyleşide yer almayan Köroğlu’nun CHP’ye yönelttiği eleştirilere de yer verdi. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...