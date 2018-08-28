Spotify’da yazın hitleri: Dünyada ‘In My Feelings’, Türkiye’de ‘Yalnız Çiçek’ zirvede

Hükümete yakın Sabah gazetesi, “Tarafsız bir söyleşi sözüne kandım maalesef” diyen müzisyen Derya Köroğlu’na “Yılların sanatçısı, bu tutumuyla hem kendini bitirdi, hem de gazeteciliğe ayıp etti” diyerek yanıt verirken, söyleşinin ses kaydını yayınladı ve söyleşide yer almayan Köroğlu’nun CHP’ye yönelttiği eleştirilere de yer verdi.