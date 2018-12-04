Spotify’da Türkiye’nin en çok dinlenenleri: Ezhel, Aleyna Tilki ve Gazapizm

Dünyanın en büyük online müzik platformu Spotify, yılın en çok dinlenen şarkı ve şarkıcılarını açıkladı.
Türkiye’de listenin zirvesinde Ezhel ‘Geceler’ şarkısıyla yer aldı. Dünya listesinin zirvesinde ise Drake bulunuyor.
Spotfiy’ın hazırladığı liste şöyle:
Türkiye
1. Geceler – Ezhel
2. Heyecanı Yok – Gazapizm
3. Yalnız Çiçek – Aleyna Tilki
4. İmkansızım – Ezhel
5. Elbet Bir Gün – Canbay & Walker
Dünya
1.God’s Plan – Drake
2. SAD! – XXXTENTACION
3. rockstar (feat. 21 Savage) – Post Malone
4. Psycho (feat. Ty Dolla $ign) – Post Malone
5. In My Feelings – Drake
Listede Türkiye’de en çok dinlenen ve ön plana çıkar şarkıcılar arasında Gazapizm, Sıla, Teoman, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Sezen Aksu ve Adamlar da yer alıyor. Bu isimler en çok dinlenen albüm veya erkek-kadın sanatçı listelerinde yer aldı.
ABD’li şarkıcı Dua Lipa da Türkiye’de en çok dinlenenlerden.