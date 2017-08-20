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İsveç merkezli çevrimiçi müzik şirketi Spotify, ırkçı şarkıları içeriğinden çıkarma kararı aldı.

Billboard’ın haberine göre konu, Digital Music News isimli sitede çıkan ‘Spotify’da 27 beyaz üstünlükçü nefret grubu buldum’ başlıklı yazıyla gündeme geldi.

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Spotify adına konuşan bir sözcü, nefreti destekleyen, bir ırka, dine ya da cinsiyete yönelik şiddeti teşvik eden yasa dışı içeriğe toleransları olmadığını belirterek şunları söyledi: “Konuyu fark ettiğimiz anda bu tip içerikleri silmek için hemen harekete geçtik. Bu konuda uyarıldığımız için mutluyuz ve tespit edilen birçok grubu sildik. Geriye kalanları da hızla inceliyoruz.”

Spotify, içeriğinden çıkaracağı şarkıları bir yurttaşlık hakları kuruluşu olan ‘Southern Poverty Law Center’ın ırkçı şarkılar olarak belirlediklerinden seçecek.

Ancak, Spotify ve diğer çevrimiçi müzik şirketlerinin şarkıları silerken, farklı bölgelerde yasalarda suç kapsamına giren içeriklerin değimesi ve pek çok şarkıda ırkçı olarak tanımlanabilecek argonun kullanılması sebebiyle neyin nefret, neyin ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini belirlemeleri zor olacak.

Uzmanlar ayrıca bu uygulamanın nefret gruplarını daha da popüler hale getirebileceği uyarısı yapıyor.