Müzik dinleme platformu Spotify hayvanlar için çalma listeleri hazırladı. Evde köpek, kedi, kuş gibi hayvanlar besleyen kullanıcıları hedefleyen listeler bugünden itibaren dinlenebilecek.

https://pets.byspotify.com/ adresinden çalma listelerine ulaşılabiliyor

Spotify bu girişim için ilhamını dünya çapında yapılan bir anketten aldı. Anketin sonuçlarına göre hayvan sahiplerinin yüzde 71’i ‘minik dostlarına’ müzik dinletiyor ve bundan hoşlandıklarını düşünüyor.

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Spotify çalma listelerinin algoritmalarını oluştururken müzikolog David Teie ile birlikte çalıştı.

Çalma listeleri yaklaşık 30 şarkıdan oluşuyor. Hangi listeyi seçeceğinize karar vermeden önce yapılması gereken hayvanın türünü seçmek. Sonrasında sakin veya hareketli gibi birkaç bilgiyi daha verdikten sonra ‘sevimli dostlarımız’ için en uygun çalma listelerine ulaşılabiliyor. Listeler hazırlanırken kullanıcının müzik zevki de göz ardı edilmiyor.

Platform ayrıca sahipleri evde yokken yalnız kalan köpeklere dinletmek için podcast’ler hazırladı. Sakinleştirici müzikler ve hikayeler içeren podcast köpeklerin yalnız hissetmemesini sağlamayı amaçlıyor.