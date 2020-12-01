Spotify, 2020’nin en çok dinlenen şarkılarını açıkladı

Dijital müzik platformu Spotify 2020’nin en çok dinlenen şarkılarını ve müzisyenlerini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Spotify’dan alınan rakamlara göre Drake, Bad Bunny, Dua Lipa ve The Weeknd 2020’nin en çok dinlenen sanatçıları arasında.

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Bad Bunny, ‘8.3 milyar dinlenme’yle en çok dinlenen şarkıcı..

Porto Rikolu yıldızın ikinci albümü ‘YHLQMDLG’ 3.3 milyar dinlemeye ulaştı, onu The Weeknd’in ‘After Hours’ albümü ve Post Malone’un ‘Hollywood’s Bleeding’ albümü izledi.

Harry Styles’ın ‘Fine Line’ı ve Dua Lipa’nın ‘Future Nostalgia’sı sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

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Spotify, 2020’nin en popüler müzik türünün -pandemi sırasında daha mutlu, yüksek tempolu müzik ihtiyacını yansıtan- pop müzik olduğunu kaydetti.

Bu yılın başlarında Spotify ile özel bir anlaşma imzalayan Podcast yayıncısı Joe Rogan, platformun en çok dinlenen podcast programına sahip oldu. Diğer popüler podcastler arasında Rosie ve Chris Ramsey’nin ‘Sh**ged Married Annoyed’ ve The Times’ın günlük ‘News Briefing’i geliyor.

Spotify verilerine göre, 2020 yılında dünya çapında en çok dinlenen sanatçılar sırasıyla şöyle: Bad Bunny, Drake, J Balvin, Juice WRLD, The Weeknd.

En çok dinlenen şarkılar ise şöyle sıralanıyor: The Weeknd’den ‘Blinding Lights’, Tones And I’dan ‘Dance Monkey’, Roddy Ricch’den ‘The Box’, SAINt JHN’den ‘Roses’ ve Dua Lipa’dan ‘Don’t Start Now’.