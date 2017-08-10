Süper Kupa finalinde çıkan olaylar üzerine toplanan ‘sporda şiddet’le mücadele zirvesinden e-bilet sistemi Passolig’in kupa finallerinde de uygulanması kararı çıktı.

Beşiktaş ile Konyaspor arasında Samsun 19 Mayıs Stadı’da oynanan karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren sahaya yanıcı ve patlayıcı maddeler atılmış, Beşiktaş’ın beraberlik golünün ardından Konyaspor tribününden kelebek tabir edilen bıçak fırlatılmış, sahaya giren bir taraftar güvenlik güçlerince dışarı çıkarılmıştı.

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Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya inen Konyaspor taraftarlarından birkaçının Beşiktaşlı futbolculara saldırmaya kalkışması gerilimi iyice yükseltmişti.

Kupa finalinde yaşananlar, İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı harekete geçirmiş, çifte soruşturma başlatılmıştı.

Bugün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun aralarında yer aldığı isimler ‘sporda şiddet’le mücadele zirvesinde bir araya geldi.

Finallerde de Passolig

Toplantının ardından yaptığı açıklamada, Passolig’in artık kupa finallerinde de zorunlu olacağını duyuran Bak şunları söyledi: “Kupa finallerine e-bilet uygulamasının konulmasını kararlaştırdık. E-bilet uygulamasında, sporda şiddete yönelik hareketlerde bulunan taraftarların kayıtlarının tutulduğunu ve bu kişilerin statlara alınmadığını görüyoruz. Bu uygulamanın bu iki finalde de uygulanmasını talep ediyoruz. Ayrıca müsabakaların risk analizinin yapılmasını değerlendiriyoruz. Müsabakanın konumuna göre, taraftarın hareket alanına göre, iki kulüp arasındaki geçmiş husumetlere yönelik risk analizlerinin yapılmasını değerlendiriyoruz.”

‘6222’ye sahip çıkacağız’

İçişleri Bakanı Soylu da 2016/17 sezonunda saha olaylarının azaldığını savunarak “Bu da şunun tescilidir aslında, 6222 sayılı Kanun’un spor hayatımıza çok önemli bir katkı sunduğu, uygulanması oranında da çok olumlu neticeler elde edildiğidir. Demek ki 6222’ye sıkı sıkı sahip çıkacağız” diye konuştu.

Sosyal medya da takip edilecek

Maçlarla ilgili risk analizi yapılacağını ve tedbirlerin buna göre alınacağını belirten Soylu, “Kontrol etmekte zorlandığımız alanlardan biri” dediği sosyal medyanın da siber daire başkanlıkları tarafından takip edileceğini dile getirdi.

Deplasman yasağı kararının, geçen yıllarda olduğu gibi yine il spor güvenlik kurullarının sorumluluğunda olduğunu ifade eden bakan, güvenliği sağlama konusunda herhangi sıkıntılarının bulunmayacağını ancak bazı psikolojik bariyerleri aşabilmek için zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Dört kişi hakkında yakalama kararı

6222 sayılı ‘sporda şidddeti önleme’ yasasında revizyona gidilebileceğini dile getiren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, Süper Kupa finalinde olaylara karıştığı belirtilen dört kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.