Spor yazarı Türker: Lucescu’ya Erol Alkan’ı kim fısıldadı? Belki de saadet zinciri var!

Arnavutluk’la dün oynanan hazırlık maçında sahne alan Hollanda 2’nci ligi futbolcusu Erol Erdal Alkan’ın milli takıma nasıl girdiği tartışma konusu.

Habertürk spor yazarı Atilla Türker, “Ülkemizde 2. lig takımlarında bile yıllarca yedek kalan Erol Erdal Alkan, bazı kişilerin isteği üzerine Lucescu tarafından A Milli Takım’a çağrıldı” dedi.

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Milli Takım Antrenörü Mircea Lucescu, “Bazı futbolcuları ilk kez bu kampta gördüm” demişti.

Konunun detaylarını yazısında paylaşan Türker, “Bu oyuncu halen Hollanda 2. Ligi’nde kümede kalma mücadelesi veren Dordrech’te ayda 5 bin liraya top koşturuyordu. Bir futbolcu olarak bugüne kadar kayda değer hiçbir başarısı yoktu” dedi.

Oyuncunun menajerleri Metin Korkmaz ve Özkan Doğan’a değinen Türker, bu iki ismin Türkiye’de pek çok iş yapmış, çok tanınan menajerler olduğunu hatırlattı.

Erol Erdal Elkan’ın bir Süper Lig takımına yüklü miktar karşılığında pazarlanmak istediğini iddia eden spor yazarı, tahminini şöyle dile getirdi: “Mevzu normal seyretseydi ne olacaktı? Tahminimi söylüyorum. Yıllık en az 600-700 bin Euro’dan kapı açılacaktı. 3-4 yıllık sözleşme yapılacaktı. İmza parası, menajerlik ücreti, fesih bedeli, şu, bu derken, tahmini 3-4 milyon Euro tutarında bir paket olacaktı. Erol’un yanı sıra bu işte aracılık yapan bazı kişiler de ufak bir servete kavuşacaktı. Kulüplerde sürekli görüyoruz ama iş artık A Milli Takım’a kadar sirayet etti, ne yazık ki.”

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan iddialarla ilgili bir açıklama gelmedi.

“Menajerler bu derece güçlü mü? Menajerlerle Lucescu arasında köprü vazifesi yapan bazı kişiler mi bulunuyor” diye soran Türker şöyle devam etti: “Kimse kimseyi kandırmasın… Ve de kimse kimseyi saf yerine koymasın. Gerçekler ortaya çıksın. Lucescu’ya Erol’un adını federasyonda bulunan bazı antrenörler mi önerdi acaba? Yok, teknik adamlardan biri değil de… Bir yönetici mi? Bir görevli mi? Üst düzey bir isim mi?”

Federasyonun soruşturma başlatması gerektiğini kaydeden spor yazarı yazısını, “Belki de ortada bir saadet zinciri var” diye bitirdi.

Elkan’ın milli takıma davet edilmesi Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol adlı programda da tartışıldı.