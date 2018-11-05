Spor spikeri Yasir Kaya’ya ‘FETÖ’den altı yıl üç ay hapis cezası verildi.

Kaya, İstanbul başsavcılığınca ‘FETÖ’nün medya yapılanması’ adıyla yürütülen soruşturma kapsamında ‘ByLock’ kullandığı iddasıyla Ağustos 2017’de tutuklanmış, 24 Mart 2018’de tahliye edilmişti. Spiker hakkında ‘örgüt üyeliği’ suçundan yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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AA’nın haberine göre Kaya’nın İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Kaya ile avukatları katıldı.

‘FETÖ beni kandırdı’

Suçlamaları kabul etmeyen Kaya, telefonuna şifreli haberleşme programı ByLock’u yükleyen kişiyi söylediğini, ‘FETÖ’nün yüzde 80 engelli çocuğunun zafiyetinden yararlanarak kendisini kandırdığını ifade etti.

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Mahkeme, Kaya’ya ‘FETÖ üyeliği’nden yedi yıl altı ay hapis cezası verdi. Bu ceza, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle altı yıl üç aya indirildi.

Kaya’nın yurt dışına çıkış yasağı devam edecek.

Spiker, CNN Türk ve FB TV gibi kanallarda çalışmıştı.