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Spor spikeri Yasir Kaya ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı

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Spor spikeri Yasir Kaya, ‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Fotoğraf: Antu.com

İstanbul başsavcılığınca ‘FETÖ’nün medya yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ‘ByLock’ kullandığı belirtilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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Şu ana kadar, BirGün gazetesi editörü Burak Ekici, geçen haftaya kadar AKP’ye yakın Türkiye gazetesinde köşe yazan Ahmet Sağırlı, kapatılan Samanyolu televizyonunun haber yönetmenliğini yürütmüş olan Cüneyt Seza Özkan’ın da aralarında bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı.

Habertürk’ten Veli Sarıboğa’nın haberine göre Kaya da aynı soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı.

Geçmişte CNN Türk’te çalışmış olan Kaya, Fenerbahçe TV’de de haber müdürü olarak görev yapmıştı.

BirGün editörü evine yapılan baskınla gözaltına alındı

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