Spor salonuna bakıp ‘iç geçiren’ Suriyeli çocuk okula kaydoldu, ailesine iş bulundu

Adıyaman’da bir spor salonuna bakarak iç geçirdiği fotoğrafı viral olan Suriyeli 12 yaşındaki ayakkabı boyacısı Muhammet Hüseyin, kardeşleri ve yeğenleriyle okula kaydedildi.

Hüseyin, ayağında terlik, sırtında ayakkabı boyadığı sandığıyla bir spor salonuna dışarıdan bakarken görüntülenmiş, ardından da salona ücretsiz ömür boyu üye yapılmıştı.

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İl milli eğitim müdürü Mete Kızılkaya, gençlik hizmetleri ve spor il müdürü Fikret Keleş ve İŞKUR müdürü Emin Yücekaya, bugün salonda spor yapan Hüseyin’i ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Muhammet artık okullu oldu!

Kızılkaya, “Suriyeli çocuğumuz okula başlamamış. 2006 doğumlu Muhammet gibi yanında iki yeğeni, iki kardeşi toplam beş çocuğa ulaştık. Bu fotoğraf sayesinde hep beraber okula başlayacaklar. Onların kayıt işlemlerini başlattık. Diğer konularda da destek olacağız” dedi.

Ailesine iş

Yücekaya da Muhammet’in ailesinden iki yetişkine iş imkânı sunacaklarını ifade ederek “2018 yılını çocuk işçiliği yılı olarak ilan ettik. İl milli eğitim müdürlüğümüzle temas kurduk. Muhammet okula kazandırılacak. Babası yaşlı olduğu için çalışabilir durumda değil, ailesinden iki kişi istihdam edilecek” diye konuştu.

Hüseyin de kendisine ve ailesine katkı sunulmasına teşekkür etti.