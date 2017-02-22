‘Spor kültürümüzde eleştiri de övgü de üst boyutta’ diyen Güneş: Mükemmel değiliz, abartılacak bir oyun oynamıyoruz

Takımına yönelik ‘abartılı’ eleştiri ve övgülerden yakınan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Mükemmel değiliz, abartılacak bir oyun oynamıyoruz” dedi.

‘Övgü de eleştiri de üst boyutta’

Beşiktaş’ın İsrail ekibi Hapoel Beer Şeva’yı yarın Vodafone Arena’da konuk edeceği Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında gelen bir soru üzerine, “Ülkemizde maalesef kendi gerçeklerimizin dışına çıkıyoruz” diyen Güneş, şöyle devam etti: “Ciddi bir iş yapıyoruz. Sonuçlar ne olursa olsun bunu yapmak durumundayız. Övgü ve eleştiriler bizim eşit uzaklıkta bulduğumuz işler olmalı ama toplumun genel katmanlarında, spor kültürümüzde eleştiri de alabildiğine üst boyutta. Övgüler de öyle. Şahsım için de aynı şey geçerli. Bundan ne kadar az etkilenirseniz, asıl gerçeklerin, eleştirinin de övgünün de, ne söylenmek istendiğini alabilirseniz önemli. Bu bizim için değil sadece, toplumun da öyle.”

‘Abartılacak bir oyun oynamıyoruz’

Kazanacak bir oyun ortaya koyarak, oynanan oyunun karşılığını almak istediklerini dile getiren tecrübeli teknik direktör, şunları söyledi: “Bu olunca mutlu oluyorsunuz. Bunun daha fazlası yok. Hep söyledik, mükemmel değiliz. Abartılacak bir oyun oynamıyoruz ama işimizi ciddi yapmaya çalışıyoruz. O şevki hep ortaya koymalıyız. Bunu etkileyen faktörlere de soğukkanlı olmamız gerekiyor. Baktığınız Karabük maçında bizim takım o tepkileri, o samimiyeti, iyi niyeti oyun olarak ortaya koyamadığı için maçı kaybetti. Taktik veya herhangi bir kötü niyet yoktu. Ama onun farkındalığını yaşayamadığımız için o maçı çok rahat bir şekilde kaybettik. Aynı şeyi tam tersine ciddi, dikkatli, oyun kalitemizi de samimi olarak birlikte ortaya koyduğumuz için de Beer Sheva maçında kazandık. Akhisar’ın tabii gücü belli, bizim gücümüz belli. O maçta da gücümüzü tam kullanarak kazandık.”

‘Anormal bir şey yapmıyoruz’

Konum olarak iyi bir noktada olduklarını belirten Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama bütün bu gerçekleri abartıp aşırı övgü hak edecek durumda değiliz. Anormal bir şey yapmıyoruz. Normal işimizi yapıyoruz. Biraz dikkatsizliğimizle maçı kaybediyoruz. Biraz dikkatli iyi oynayınca sonuç geliyor. O zaman da bravo dendiğinde zaman, o bravoyu biraz fazla diyoruz. Bunu biz de yapıyoruz bazen. Alt tarafı bir oyun oynuyoruz yani. Çıkıp sahaya bugün antrenman da olsa, kendi aramızda da oynasak, çıkıp kazanmak için oynayacağız. Doğru işler yapacağız. Zaten bunu alışkanlık haline getirdiğimiz zaman bir sorun yok. Genel olarak Beşiktaş’ın çizgisi bu.”