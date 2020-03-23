Spor dünyasından ‘corona’yla mücadeleye destek: Lewandowski’den 1 milyon avro; Giggs ve Neville otellerini açtı

Dünyayı saran Covid-19 salgını her alanda olduğu gibi spor dünyasında da etkisini gösterdi. Ligler, turnuvalar ertelendi. Sporcuların çoğu sosyal medya üzerinden ‘Evde kalın’ çağrısı yaparken bazıları katılacakları organizasyonlar için evde antrenman yaparken çekilen görüntüleri paylaştı.

Gelir seviyesi toplumun diğer bireylerinden ve diğer sporculardan genellikle yüksek olan futbolcu ve basketbolcular ile takımları ise henüz aşısı bulunmayan hastalıkla mücadele için bağış yaptı.

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Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Alman Milli Futbol Takımı’nın oyuncuları, hafta içinde hastalıkla mücadele için 2.5 milyon avro (17.65 milyon lira) bağışlayacaklarını açıkladı. Takımın kaptanı Manuel Neuer, Instagram hesabındaki paylaşımında, “Böyle zamanlarda birbirimize destek vermek zorundayız. Biz takım olarak düşündük ve bağış yapma kararı aldık” yazdı.

Almanya ligi Bundesliga takımlarından Bayern Münih’in Polonyalı forveti Robert Lewandowski ve eşi Anna, 1 milyon avro (7.06 milyon lira) bağışladıklarını duyurdu.

Bild gazetesine, “Bugün hepimiz aynı takımdayız. Sizden konuyu en iyi bilenlerin tavsiyelerine uymalarını rica ediyoruz” diyerek birlik mesajı veren Lewandowski’nin Alman takım arkadaşları Leon Goretzka ve Joshua Kimmich ise ‘We Kick Corona’ (Corona’yı Şutla!) adlı fon oluşturdu. İlk bağışları da 500’er bin avro (3.5 milyon lira) yatırarak kendileri yaptı.

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Liverpool maç gelirini bağışladı

İngiliz Premier Ligi takımlarından Liverpool, evi Anfield Road’da oynadığı maçlardaki gelirlerinden, Liverpool kentinin kuzeyindeki gıda bankasına 40 bin sterlin (305 bin lira) bağış yaptı. Kentin diğer takımı Everton ise 635 kilogram meyve ve sebze bağışladığını duyurdu.

Fotoğraf: www.skynews.com

Manchester United’ın iki eski yıldızı Gary Neville ve Ryan Giggs (üstte) ortak oldukları iki oteli salgın süresince Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanlarına açtı.

Maçlara en az bir ay ara veren ABD Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Golden State Warriors’ın sahibi, oyuncuları ve teknik ekibi afetlerde destek hizmeti veren merkeze 1 milyon dolar (6.6 milyon lira) bağışladı.

Utah Jazz takımının corona virüsü taşıdığı belirlenen Fransız oyuncusu Rudy Gobert, kulübün günübirlik çalışanlarına, virüsle mücadele eden ailelere dağıtılmak üzere 500 bin dolar (3.3 milyon lira) ayırdı. Paranın 100 bin doları (660 bin lira) ülkesi Fransa’ya gönderilecek.