Spor bakanından Hürriyet’e: Algı yapmaya kalktılar, döndü başlarına çorap oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Hürriyet gazetesinin hükümete ‘algı yapmaya’ kalktığını öne sürerek, “Algı döndü başlarına çorap oldu” dedi.

Çorum ziyaretinde konuşan Kılıç, sözü Hürriyet’in ‘Karargah rahatsız’ başlığına getirerek şunları söyledi: “Türkiye’de daha önce gazete manşetleriyle birtakım organizasyonlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir dönem ‘Muhtar bile olamaz’ manşetleri atıldı. O günleri bir hatırlayalım. Daha önce ‘Muhtar bile olamaz’, ‘411 el kaosa kalktı’, ‘Ankara’da sıcak saatler’ gibi manşetler atılmıştı. En sonra da ‘Karargah rahatsız’ manşeti. Bir de algı yapmaya kalktılar ama algı döndü başlarına çorap oldu. Bizi katmaya kalktılar o işin içine. Bizim duruşumuz da bellidir, yerimiz de bellidir, nereden geldiğimiz de nereye gideceğimiz de bellidir. Kusura bakmasınlar, bizim üzerimizden, şahsımızın üzerinden algı operasyonu çekmeye kalkanlar ancak ve ancak başlarına çorap örerler, başka bir şey yapamazlar. Biz 27 Nisan muhtırası verildiği zaman gördük kimlerin nerelerde durduğunu. Bizim yerimiz belliydi.”

Ne olmuştu?

Hürriyet geçen cumartesi günü askere başörtüsü serbestisi getirilmesi ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın ‘iktidara yakın görünmesi’ gibi eleştirilere ‘karargah kaynakları’nın ne yanıt verdiğini aktarmıştı. Manşetten ‘Yedi eleştiriye yedi yanıt’ başlığıyla duyurulan haber, iç sayfada ‘Karargah rahatsız’ başlığıyla sunulmuştu.

Sosyal medyada iktidara yakın gazetecilerden yükselen eleştirilerin ardından hükümet de Hürriyet’i hedef almış, Başbakan Binali Yıldırım, gazeteyi ‘ayar vermeye çalışmak’la suçlamıştı.

Şikayet üzerine Hürriyet gazetesi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haberi, ‘terbiyesizlik’ ve ‘seviyesizlik’ diye niteleyip, “Kim bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bedelini ağır ödeyecekler” demişti. TSK da Hürriyet’e iletilen yanıtlarda genelkurmayda ‘rahatsızlık’ olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmadığını açıklayıp söz konusu haberle ordunun yıpratılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.

İlk gün haberinin arkasında duran, kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamaları ‘linç kampanyası’na yorup ‘iftira ve pespayelik’ diye niteleyen Hürriyet, Erdoğan ve TSK’nın çıkışları üzerine ‘editoryal bir hata’ yapıldığını savunup ‘üzgün’ olduğunu bildirmişti.

Son olarak gazetenin genel yayın yönetmeni Sedat Ergin görevden alınmış, yerine Fikret Bila getirilmişti.