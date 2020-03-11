Spor bakanından ‘corona’ açıklaması: Seyircisiz maç oynanması söz konusu değil

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye’de ilk ‘corona’ vakası görülmesinin ardından, liglerin ertelenmesi ve maçların seyircisiz oynanmasına ilişkin soruların geldiğini ancak şu an itibariyle böyle bir planların olmadığını söyledi. Pazar günkü Galatasaray-Beşiktaş maçının seyircisiz oynanacağı iddia edilmişti.

Fotoğraf: DHA

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kasapoğlu, yurt müdürlerini, mekanların temiz tutulması ve öğrencilerin hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardıklarının spor salonlarında da önlem alındığının altını çizdi.

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Kasapoğlu, uluslararası turnuvalara katılacak genç sporcuların yurt dışı seyahatlerini ve turnuvaları mart ve nisan ayında çoğunu ertelediklerini söyledi. 60’tan fazla federasyonun katılmayı planladığı 80’den fazla müsabaka ve turnuvanın ertelendiğini belirten Kasapoğlu, “Yurt içinde iptal edilenler de var listesini paylaşacağız” dedi.

Sağlık Bakanlığı’yla koordine olarak çalıştıklarını belirten Kasapoğlu, “İnsanlığın bir an önce bu hastalıktan kurtulmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.