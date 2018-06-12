Spor bakanı ‘ters köşeye vurdu’: Kahvelerde oturmayın, hareket edin

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Kahvelerde oturmayın, sağlığınız için hareket edin, sahalara, maçlara gelin. Çünkü spor bir yaşam tarzıdır. Spor insanı mutlu eder” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimi kazandığı takdirde ‘millet kıraathaneleri’ kuracağını açıklamıştı: “İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak. Gençlerimiz yaşlılarımız gelecek. Hem kitabını okuyacak, hem kekini alacak, çayını kahvesini alacak; ücretsiz, ücretsiz. Yani buralar adeta hayata ne katacak? Ruh katacak ruh… 24 saat açık olacak.”

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‘Onlar hoplayacak, zıplayacak, enerjileri atacaklar’

Rize Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yapılan 17 semt sahasının açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Maliye Bakanı Naci Ağbal, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin spor tesisi bakımından dünya standartlarının üstünde olduğunu savundu.

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Bak, şöyle devam etti: “Gençlerimizin uyuşturucudan uzak durması için biz gençlerimizi spor salonlarına, spor sahalarına davet ediyoruz. Okullar tatil oldu, herkesi bu fırsatla yaz spor okullarına bekliyoruz. Temennimiz, bu sahaların boş kalmaması. Hocalar ve veliler öğrencileri teşvik edecekler. Onlar hoplayacak, zıplayacak, enerjileri atacaklar, sağlıklı büyüyecekler. Kahvelerde oturmayın, sağlığınız için hareket edin, sahalara, maçlara gelin. Çünkü spor bir yaşam tarzıdır. Spor insanı mutlu eder. Spor insanı kötü alışkanlardan uzak tutar. Her şey gençler için.”