Spor bakanı: ‘Corona’ tatilinde evine dönen öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak

Corona virüsüne karşı önlemleri açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurtlarda kalan üniversitelerin tatil edildiği üç haftalık süre içinde evlerine gitmek isteyen öğrencilerden ücret alınmayacağını, ancak kredi ve burs ödemelerinin devam edeceğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Kasapoğlu, “Yurttan ayrılma karar veren öğrencilerimiz, eğer 75 günlük yıllık izin süreleri bitmiş ise, özel izinli sayılacaklar” dedi

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Kasapoğlu, spor tesislerinin bireysel kullanıma kapanmayacağını ancak sporcu taraması gibi Milli Eğitim Bakanlığı’yla işbirliğiyle hayata geçirilen toplu projelerin iptal edildiğini söyledi. Dün, ligin 26’ıncı haftasından itibaren nisan sonuna kadar futbol maçlarının seyircisiz oynanacağının açıklandığını anımsatan Kasapoğlu, basketbol, voleybol ve hentbol maçlarının da seyircisiz oynanacağını duyurdu. Kasapoğlu, “Elbette spor seyirciyle güzel ama bu önlemleri almak zorundayız. İnsan sağlığı her şeyden önemli” dedi.

“Gençlerimiz özel izinli sayılacak. Yurtlardaki hijyen ortamının sürdürüleceğini söylemek istiyorum” diyen Kasapoğlu, turnuva ve faaliyetleri, uluslararası gençlik kamplarını iptal ettiklerinin bir kez daha altını çizdi.

İptal edilen etkinlikler arasında Çanakkale Şehitleri’ni Anma 57’nci Alay Yürüyüşü ve KKTC’li gençlerin misafir edildiği Çanakkale gençlik kampı da bulunuyor. Nisanda yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu da eylül ayına ertelendi.

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