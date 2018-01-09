Sponsorların ‘büyük fedakarlıklarıyla’: Arda Turan, Başakşehir’le ‘prensipte’ anlaştı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Barcelonalı futbolcu Arda Turan’ı transfer etmek için kulübüyle ve futbolcuyla prensipte anlaştıklarını açıkladı. Transferde Başakşehir’in iki büyük sponsorunun ‘büyük fedakarlıklar’ yapmaya hazır olduğu belirtildi.
Transfer görüşmeleri için İspanya’ya giden dönen Gümüşdağ, “Kısaca söyleyebilirim ki, Arda’nın arzulu ve hırslı, bize karşı çok istekli olması, kulübün oyuncuyu bize vermeye sıcak bakması , bizim için büyük bir maliyet olmasına rağmen, özellikle iki büyük sponsorumuzun bu transferin gerçekleşebilmesi için yapmaya hazır olduğu büyük fedakarlıklar sebebiyle prensipte olumlu bir izlenimle geri dönüyorum” dedi.
Barcelona’da yaklaşık bir yıldır şans bulamayan ve takımıyla ayrılık konusunda uzlaşan Turan, bir süredir kulüp arayışındaydı.
Türkiye futbol direktörü olduğu dönemde arasının bozulduğu Fatih Terim’in Galatasaray’ın başına gelmesiyle altyapısından yetiştiği kulübe dönme kapısı kapanmış gözüken Turan’la Beşiktaş’ın da bir süre ilgilendiği medyaya yansımış, hatta Turan’ın Beşiktaş’a ‘Evet’ dediği belirtilmişti.
Gümüşdağ’ın Barcelonalı Turan’ın Başakşehir’e transferiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamanın tam metni şu şekilde:
“Arda’nın Barcelona’dan ayrılma ihtimali sonrasında bir dizi görüşmeler yaptık ve geçtiğimiz Pazar günü kulüp avukatımızı İspanya’ya gönderdik. Bazı olumlu gelişmeler neticesinde Asbaşkanlarımız Mustafa Saral, Mesut Altan, Ömer Ayvacı ile oyuncu temsilcisi ve Barcelona kulüp yetkilileri ile bir araya gelmek için, İspanya’ya geldiler. Ben de onlarla birlikte, Arda ile yüz yüze konuşmak, kulüpler arası anlaşma sağlandığı takdirde Medipol Başakşehir’de oynamak hakkında gerçekten ne hissettiğini öğrenebilmek için İspanya’ya geldim.
Ekibimiz ve oyuncu temsilcisi gün boyu bir dizi görüşme yaparken, ben Arda ile vakit geçirdim ve kendisinin Medipol Başakşehir formasını giymekten çok mutlu olacağını, yeniden zirveye çıkmaya hazır olduğunu, hırsını, isteğini gördüm, hedeflerini dinledim, akabinde Barcelona kulübü CEO’su Oscar Gomar ile bir görüşme yapıldı.
Kısaca söyleyebilirim ki, Arda’nın arzulu ve hırslı, bize karşı çok istekli olması, kulübün oyuncuyu bize vermeye sıcak bakması , bizim için büyük bir maliyet olmasına rağmen, özellikle iki büyük sponsorumuzun bu transferin gerçekleşebilmesi için yapmaya hazır olduğu büyük fedakarlıklar sebebiyle prensipte olumlu bir izlenimle geri dönüyorum.
Tabi ki spor medyasının heyecanını anlıyorum ve aynı heyecanı ben de yaşıyorum. Fakat Barcelona kulübünün kurumsal yapısına saygı göstermeli ve transferin gerçekleşebilmesi için gereken prosedürlerin tamamlanmasını beklemek zorundayız. Prensipte birçok konuda anlaşmış olmamıza rağmen, fiiliyatta hala atılması gereken birkaç adım var. Ekibim, oyuncu temsilcisi ve Barcelona kulüp yetkilileri temas halindeler. Umut ediyorum ki olumlu bir sonuçla geri döneceklerdir.”
Saldırıyla da gündeme gelmişti
Arda Turan, gazeteci Bilal Meşe’ye saldırmasıyla da gündeme gelmişti. Milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran Barcelonalı futbolcu, milli takımı bırakmıştı. Turan daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in çağrısı üzerine yeni teknik direktör Mircea Lucescu’nun da “İhtiyacım var” demesiyle dönme kararı almıştı.
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