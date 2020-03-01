SP’li yönetici: Geldiğimiz noktada ‘Hemen Suriye’den çekilelim’ demek doğru değil

Saadet Partisi (SP) Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Necmettin Çalışkan, gelinenen noktada “Hemen Suriye’den çekilelim” gibi bir sözü doğru bulmadıklarını söyledi.

Çalışkan (soldan ikinci), diğer partililerle kameraların karşısına geçti. (Fotoğraf: DHA)

Suriye’nin İdlib kentinde, Suriye ordusunun saldırısında 34 asker hayatını kaybetmişti. Türkiye, saldırıya uçak, SİHA ve top atışlarıyla karşılık vermeye başlamış, Bahar Kalkanı Harekatı’nı başlatmıştı.

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Edirne’de SP Divan Kurulu Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenleyen Çalışkan, parti olarak geçmişte ne söyledilerse, bugün de aynı şeyi söylediklerini ifade etti.

Saadet yöneticisi, “En kötü barış, en iyi savaştan iyidir” dediklerini belirterek ne pahasına olursa olsun en acil şekilde kanın durdurulmasının sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Çalışkan, şöyle devam etti: “Biz ülke olarak Suriye konusunda ilk düğmeyi yanlış ilikledik. Başından beri hiçbir gün makul politika üretmediğimiz için bugünkü neticeler olumsuz noktaya geldi. Bu geldiğimiz noktada ‘Hemen, derhal Suriye’den çekilelim’ gibi bir sözü doğru bulmuyoruz. Ancak bugün yapılması gereken şey; bir şekilde katil Trump ile katil Netanyahu ile katil Putin ile oturup aynı masada görüşebiliyorsak katil Esad ile de bir şekilde çözüm yoluna gidilmelidir.”