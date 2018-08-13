SPK uyardı: Banka ve şirketler hakkında yalan haber yayanların peşindeyiz

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcıların kararını yönlendirmek için söylenti yayanlar hakkında işlem yapılacağını açıkladı.

SPK’nın yazılı açıklamasında, sermaye piyasalarının ‘etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişi için’ tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

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Basın-yayın organlarında söylenti niteliğindeki haber ve açıklamalara itibar edilmemesinin istendiği açıklamada, söz konusu haber ve açıklamaların yatırımcıların karar verme süreçlerini etkileyebileceğinin dikkate alınması istendi.

Açıklamada, bu durumun Türkiye’nin sermaye piyasalarında güvenilirliğin ve şeffaflığın ciddi manada zedelenmesine ve yatırımcıların zarar görmesine yol açabileceğinin değerlendirildiği dile getirildi.

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Uyarı geldi

SPK, açıklamasına şöyle devam etti: “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ‘piyasa dolandırıcılığı’ başlıklı 107’nci maddesinin ikinci fıkrasında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde, halka açık bankalar, finansal kuruluşlar ve şirketler hakkında yalan yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında her türlü yasal işlemin kararlılıkla yerine getirileceği hususu kamuoyuna önemle duyurulur.”

ABD ile Türkiye arasında devam eden gerilimle eş zamanlı olarak ABD Doları Türk Lirası karşısında değer kazanmıştı.

Doların dün 7 lirayı aşması sonrası hükümet bazı adımların atılacağını bildirmiş, mevduatlara el konulacağı ya da dövizlerin liraya çevrileceği yönünde ortaya atılan iddiaları yalanlamıştı.