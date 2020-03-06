SPK Turkcell’e üç bağımsız yönetim kurulu üyesi atadı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Turkcell’e bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Nail Olpak, Afif Demirkıran ve Tahsin Yazar’ın atanmasına karar verdi.
SPK’nın bültenine göre, yönetim kurulu üyeliğine atanan kişiler, yerlerine şirket genel kurulunca mevzuata uygun bağımsız üyeler seçilinceye veya yerlerine SPK tarafından başka bağımsız üyeler atanıncaya kadar görev yapıyor.
SPK kararı dün alındı.
SPK, Turkcell yönetim kuruluna 2013’te Ahmet Akça, Atilla Koç ve Mehmet Hilmi Güler’i bağımsız üye olarak atamıştı.