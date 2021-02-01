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Yaramazlara biraz batar!

SPK ile Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi arasında ikili işbirliği mutabakatı imzalandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) arasında 28 Ocak’ta ikili işbirliği mutabakatı (MoU) imzalandığı bildirildi.

Fotoğraf: AA

SPK’dan yapılan açıklamada imzalanan mutabakatla, iki kurum arasında bilgi alışverişini ve teknik işbirliğini sağlamanın amaçlandığı ifade edildi.

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Açıklamada şöyle dendi: “Söz konusu mutabakat, her iki kurum için sınır ötesi grup faaliyetlerinin denetimini kolaylaştırmaya, finansal hizmetler ile ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda karşılıklı görüş alışverişi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.”

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