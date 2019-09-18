SPK, 100 kişiye yasadışı piyasa işlemi yapmaktan soruşturma açtı

Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) 100 civarı kişiye ‘yasalara aykırı şekilde yurtdışı kurumlar aracılığıyla türev işlem yaptıkları gerekçesiyle’ soruşturma açtı. Cezai işlem uygulanabileceği belirtildi.

Bloomberg’den Uğur Yılmaz ve Çağan Koç’un haberine göre isminin gizli tutulmasını isteyen konuya yakın bir kaynak SPK’nın bildirim yapmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu kişilere yasadışı işlem nedeniyle ceza verebileceğini belirtti.

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2017’de yürürlüğe giren bir düzenleme Türkiye’de yerleşik kişilerin sadece SPK tarafından yetkilendirilen kurumlar aracılığıyla türev işlem yapmasına izin veriyor. Yetkili olmayan yurt dışı kurumlar tarafından işlem yapmak ise yasak.

Haberde SPK’nın geçmişte de benzer soruşturmalar yürüttüğü fakat şimdiye kadar hiç cezai işlem uygulanmadığı belirtildi. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ise soruşturmaların rutin işlemler olduğunu belirtmekle yetindi.