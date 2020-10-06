Spikerin ‘dili sürçtü’: ‘Trump’ın yakın çevresinden bir başka ismin daha kokain testi pozitif çıktı’

ABD’de bir televizyon kanalının haber spikeri Beyaz Saray’dan bir başka yetkilinin ‘corona‘ testinin pozitif çıktığı haberini verirken yanlışlıkla ‘Kokain testi pozitif’ dedi.

Fotoğraf: Reuters

Geçen perşembe ABD Başkanı Donald Trump’ın Covid-19 olduğunu açıklamasının ardından gözler Beyaz Saray’a çevrilmişti.

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Bir yandan Başkan Trump’ın sağlık durumuyla ilgili kafa karıştıran bilgilendirmeler yapılırken bir yandan da Beyaz Saray’da virüsün ne kadar yayıldığına dair haberler yapılıyor.

NY1 kanalından spiker Pat Kiernan, tam da böyle bir haberi sunduğu anda ilginç bir dil sürçmesi yaşadı.

@patkiernan Of course they are on cocaine 😭😭😭 My favorite news anchor pic.twitter.com/U8GxUaCLx0 — Zendelle Adriel ☄️🥵 (@ZendelleP) October 5, 2020

Kiernan, Beyaz Saray basın sözcüsü Kayleigh McEnany’nin testinin pozitif çıktığı haberini verirken “Donald Trump’ın yakın çevresinden bir başka ismin daha kokain testi pozitif çıktı” dedi.

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Spiker ardından Twitter hesabından bu hata için özür diledi.

Bir Twitter kullanıcısının “Freudyen sürçme miydi o” sorusuna ise spiker “2020, her şeyin olabileceği yıl” yanıtını verdi.