Spiker Çelik’ten HDP’li Zeydan’a tazminat davası: Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağım

Star Ana Haber spikeri Nazlı Çelik, “Yüksekova’da halkın evini şov için bombalatan Nazlı Çelik ve çamur medyasını bakana sunduk. Verebilecek cevabı var mı?” diyen HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan’a 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Çelik, 7-8 Nisan 2017 tarihinde Star TV’de yayınlanan Yüksekova haberinde ilçede PKK’lılarla çatışan güvenlik güçleriyle bölgede meydana gelen patlamaları ve hendekleri ve tünelleri konu almıştı.

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Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Çelik, Zeydan’ın tweet’inin kendisini ‘toplum nezdinde şov ve reyting yaparak insanların canına ve malına zarar verebilen biri gibi gösterdiğini’ ileri sürdü.

Çelik’in avukatı dava dilekçesinde, “Haberin yapılmasının amacı, terörün şehir halkına etkisini konu almaktır. Davalı Abdullah Zeydan rencide edici sözler söyleyerek müvekkilim Nazlı Çelik’in kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Davalıdan 50 bin lira manevi tazminatın tahsilini istiyoruz” dedi.

Nazlı Çelik, dilekçesinde davayı kazanması halinde parayı Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını belirtti.

Zeydan, 4 Kasım 2016’dan bu yana ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘terör örgütüne yardım’ suçlarından Edirne Cezaevi’nde tutuklu.