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Yaramazlara biraz batar!

Spiegel yayın yönetmenini ‘hacklediler’: Erdoğan’dan özür tweeti sabitlendi

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Spiegel dergisinin genel yayın yönetmeni Klaus Brinkbäumer’in Twitter hesabı hacklendi. Brinkbäumer’in profil sayfasına ‘Erdoğan’dan özür diliyoruz’ şeklindeki bir tweet sabitlendi.

Fotoğraf: DW Türkçe

DW Türkçe’nin haberine göre, haftalık ‘Der Spiegel’ dergisinin genel yayın yönetmeni Klaus Brinkbäumer’in Twitter hesabı cumartesi gecesi hacklendi.

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Der Spiegel’in resmi Twitter hesabından atılan tweetle bildirdiğine göre, Brinkbäumer’in Twitter profil sayfasına gece TSİ 03:00 sularında bir Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını içeren bir tweet sabitlendi.

Sabitlenen tweette “Bugüne dek yapmış olduğumuz haberlerden ötürü Türkiye Devleti ve Recep Tayyip Erdoğan’dan özür diliyoruz! (Aufgrund der schlechten Nachrichten, die wir bisher über die Türkei und Recep Tayyip Erdogan berichtet und veröffentlicht haben, möchten wir uns entschuldigen)” mesajı yer alıyordu.

Brinkbäumer’in Twitter kullanıcı adı da @BrinkbaeumerTR olarak değiştirildi.

Kısa bir süre sonra Brinkbäumer’in Twitter hesabına erişilememeye başlandı.

Der Spiegel’in resmi Twitter hesabı üzerinden TSİ 03:53’te “Baş editörümüz Klaus Brinkbäumer’in Twitter hesabı hacklendi. Erdoğan ile ilgili son paylaşılan tweet ve fotoğraf kendisine ait değildir. Konuyla ilgileniyoruz” tweeti paylaşıldı.


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