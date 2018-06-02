SP’den ‘Muhalefet ikinci turu istiyor’ diyen Bozdağ’a: Ne içiyorlar bilmiyoruz

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın ”Muhalefet seçimi ikinci tura bıraktırma gayreti içinde” sözlerine yanıt verdi: “Ne içiyorlar onu bilmiyoruz.”

Cumhur ittifakı’nda yer alan BBP’nin genel başkanı Mustafa Destici, ”Erdoğan’ı seçtirmemeye çalışıyorlar” demiş, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise hemen ardından ”Muhalefet seçimi ikinci tura bıraktırma gayreti içinde” diye eklemişti.

Reklam

KRT yayınına katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ’a bu sözler soruldu.

Ağdağ şöyle yanıt verdi: ‘‘Ne içiyorlar onu bilmiyoruz, onlara bunu ne söyletiyor, onu da bilmiyoruz. Ramazanda açlığın ve susuzluğun mu tesiri var, en uzun günlerde oruç tutuyoruz onun mu tesiri var onu da bilmiyoruz ama şöyle bir şey söylemek gerekiyor; ben anlamakta zorluk çekiyorum, bunların derdi Erdoğan ve Ak Parti. Ya kardeşim iktidarda Erdoğan var, her partinin de varlık sebebi iktidara gelmek. Yani şimdi Saadet Partisi CHP’ye şu an bir şey söylese ne anlamı var, o mu iktidarda onu düşürsün de yerine kendi gelsin veya CHP’nin Saadet Partisi’ne veya başka partiye bir şey söylemesinin ne anlamı var. Hepimizin ideali iktidara gelmek. Nasıl böyle bir anlayış ortaya koyuyorlar hayret edici bir şey.”

Reklam

Ağdağ ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Saadet Partisi genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’na yönelik, ”Ak Parti’yi kıskandığınız için şer ittifakının içindesiniz” şeklindeki sözlerine de tepki gösterdi.

Ağdağ, İçişleri Bakanı Soylu’ya, ”Temel Bey’e bir şey söyleyeceğine sayın Soylu gitsin damadın arkasında oturacağı koltuğun kavgasını versin niye bu işlerle uğraşıyor” dedi.