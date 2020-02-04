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Yaramazlara biraz batar!

S&P’den ‘corona’ uyarısı: Salgın Çin ekonomisi için en önemli risk haline geldi

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, yeni tip corona virüsü salgınının Çin kredi desteği için en önemli risk haline geldiğini ve uzun sürmesi halinde, otomobil üreticilerinin, bankaların ve diğer sektörlerin notlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ‘corona’ salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 427’ye, Çin’deki toplam enfeksiyon sayısı 20 bini aşmıştı. Diğer 23 ülkede ise en az 151 vaka tespit edildi.

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S&P analistlerinin hazırladığı raporda, “Hastalık hızla kontrol altına alınmazsa, daha yavaş ekonomik büyüme Asya-Pasifik’in birçok bölgesinde halihazırda zayıf mali performansı daha da kötüleştirecek” dendi.

S&P, ‘yuvarlak hesaplamalara’ göre Çin’de tüketim hizmetleri harcamalarının yüzde 10 düşmesi durumunda, milli gelirde büyümenin 2020 yılında yaklaşık yüzde 1.2 düşeceğini belirtti.

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