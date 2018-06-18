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Yaramazlara biraz batar!

SP’den animasyonlu reklam: ‘Superman’ Karamollaoğlu, final ‘çay ve kek’ eşliğinde

Saadet Partisi’nin hazırladığı son animasyonda partinin lideri ‘Superman’ kostümüyle direksiyon başında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu Türkiye’yi kurtarıyor.

Partiye yakın yayın organı Milli Gazete’nin paylaştığı animasyonda, Erdoğan, Türkiye yazan kırmızı bir arabayla ve kendisine uyarlanan ‘Dombra marşı’ müziği eşliğinde uçuruma doğru hızla gidiyor.

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Superman olarak canlandırılan Karamollaoğlu ise arabayı elleriyle durduruyor ve yüklendiği arabayla Türkiye’yi uçurumdan düşmekten kurtarıyor.

Uçurumun kıyısında tek başına kalan Erdoğan, ‘millet kıraathanesi’ne atıfla çay içip kek yerken görülüyor.

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