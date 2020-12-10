SpaceX’in Starship füzesi fırlatma denemesi sonrası iniş sırasında infilak etti

ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in Starship füze prototipi, şirketin Teksas’taki fırlatma tesisinde yapılan sorunsuz kalkış testinden dakikalar sonra iniş sırasında infilak etti.

Fotoğraf: Reuters

İnfilak eden 16 kat yüksekliğindeki Starship füze prototipi, milyarder girişimci Elon Musk’ın kurucusu olduğu özel SpaceX şirketi tarafından insanları ve 100 ton ağırlığındaki yükleri gelecekte Ay’a ve Mars’a taşımak için geliştiriliyor.

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Musk, infilakten kısa bir süre sonra Twitter’da yakıt tankındaki düşük basınçtan dolayı aracın iniş sırasında hızını azaltamadığını ifade etti, ancak “İhtiyacımız olan tüm verileri elde ettik” diyerek fırlatma aşamasının başarılı olduğunu ifade etti.

Starship tamamlandığında, ilk aşama fırlatma füzesinin üzerine takılacak ve 120 metre uzunluğu ile dünya üzerindeki az sayıdaki ağır fırlatma füzesi arasına girecek. Yeniden kullanılabilme özelliği sayesinde Ay’a ve ötesine yük ve insan taşımanın maliyetini düşürecek.