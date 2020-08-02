SpaceX’in NASA astronotları Dünya’ya dönüyor

SpaceX’e ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları geri dönüyor.

Fotoğraf: Reuters

Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in Falcon 9 roketinin uzaya fırlattığı Dragon uzay aracı ekibi bugün Dünya’ya ayak basacak.

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30 Mayıs’ta fırlatılan ve 31 Mayıs’ta Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşan NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley’i taşıyan ‘Crew Dragon’ kapsülü bugün TSİ 02:34’te Dünya’ya dönmek üzere yola çıktı.

Kapsülün, yaklaşık 19 saat sürecek yolcuğun ardından Meksika Körfezi veya Florida’nın doğu kıyılarına yakın bir konuma iniş yapması bekleniyor.

İnsanlı uçuş projesi için NASA’dan 3 milyar doların üzerinde bir bütçe alan SpaceX, ‘Crew Dragon’ kapsülünü altı yılda inşa edip test etti.

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İnsanlı uçuş denemesinin başarılı olmasıyla NASA, alçak dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot göndermek için her seferinde Rusya’ya koltuk başına ödediği yaklaşık 85 milyon dolarlık masraftan da kurtulmuş oldu.