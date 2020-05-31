SpaceX’in mekiği ‘Crew Dragon’ Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX’in dün ABD’den havalanan ‘Crew Dragon’ isimli uzay mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi. Böylece ilk kez özel sektörün ürettiği roketle Uzay’a insan gönderilmiş oldu.

Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden dün TSİ 22:22’de fırlatılan mekikte 53 yaşındaki Doug Hurley ve 49 yaşındaki Bob Behnken isimli iki astronot bulunuyor.

Böylelikle ilk defa özel bir şirketin üretimi mekikle uzay yolculuğuna çıkılmış oldu.

Roket, mekikten ayrılmasının ardından yeniden Dünya’ya döndü.

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Astronotların Uzay’da haftalarca kalması bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı her seferinde astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Rusya’ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu. ABD, koltuk başına Rusya’ya 85 milyon dolar ödüyordu.