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Yaramazlara biraz batar!

SpaceX’in ilk astronot taksisi ‘Crew Dragon’ başarılı şekilde geri döndü

SpaceX’in astronotları uzaya göndermek için tasarladığı, ‘astronot taksisi’ olarak da anılan uzay kapsülü Crew Dragon, geçen hafta uzaya fırlatıldıktan sonra dün Florida açıklarında Atlas Okyanusu’na iniş yaparak test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın Mars’a gitmeyi hedefleyen ABD merkezli hava-uzay teknolojileri şirketi SpaceX, astronotları uzaya göndermek için Crew Dragon üzerinde yıllardır çalışıyordu ve kapsülü geçen hafta Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatılmıştı. NASA da Kennedy Uzay Merkezi’nden kalkış yapan Crew Dragon’un kalkışını canlı olarak aktarmıştı.

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Crew Dragon’un atmosferde parçalanmadan geri dönebilmesi, uzay yolculukları açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Demo-1 kodlu bu uçuşta herhangi bir mürettebat yoktu, fakat başarılı bir şekilde atmosferden geçip okyanusa iniş yapabilmesinin ardından kapsülün bu yıl ilk kez astronotları da taşıyarak yeni bir sefer yapması bekleniyor.

Atmosfere girerken meydana gelecek aşırı ısınmaya karşı bir ısı koruma kalkanıyla korunan kapsül, inişini Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’ne 450 km mesafedeki Atlas Okyanusu’na dört paraşüt yardımıyla yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde SpaceX Crew Dragon’u Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndererek test etmiş ve NASA da Kennedy Uzay Merkezi’nden kalkış yapan Crew Dragon’un kalkışını canlı olarak aktarmıştı.

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