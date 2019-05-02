SpaceX patlamasının ardından NASA çalışanlarına görüntü paylaşma yasağı

SpaceX astronot kapsülünde yaşanan bir patlamanın görüntüsünün internete sızmasının ardından ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çalışanlarına tesis içinden fotoğraf ve görüntü paylaşma yasağı getirildi.

Fotoğraf: Twitter @Austronut099

NASA’nın ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nde yeni ticari mürettebat programının testlerini yapan SpaceX’in ‘Crew Dragon’ adlı kapsülünde meydana gelen patlamanın görüntüsü internete sızmıştı. Austronut099 hesabından paylaşılan ve bir süre sonra kaldırılan videoda görüntünün ilk birkaç saniyesinde uzay aracı patlıyor ve alev alıyor, “Hayır, olamaz!” gibi çığlık sesleri duyuluyor.

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BREAKING: #SpaceX Crew Dragon suffered an anomaly during test fire today, according to 45th Space Wing. Smoke could be seen on the beaches.



"On April 20, an anomaly occurred at Cape Canaveral AFS during Dragon 2 static test fire. Anomaly was contained and no injuries." pic.twitter.com/If5rdeGRXO — Emre Kelly (@EmreKelly) April 20, 2019

Orlando Sentinel’da yer alan habere göre, bu olayın ardından uzay merkezi çalışanlarına tesis içinden fotoğraf ve görüntü paylaşanların işten kovulabileceği söylendi.

Yönetimden gönderilen uyarı metninde şu ifadelere yer verildi: “Hangi faaliyetlere ilişkin hangi bilgilerin kamuoyuna duyurulabileceği tesis üzerinde faliyet gösteren NASA ve diğer şirketlerin inisiyatifindedir.”

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Patlamayla ilgili SpaceX öncülüğünde sürdürülen soruşturmaya NASA da destek veriyor.