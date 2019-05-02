Diken

Yaramazlara biraz batar!

SpaceX patlamasının ardından NASA çalışanlarına görüntü paylaşma yasağı

SpaceX astronot kapsülünde yaşanan bir patlamanın görüntüsünün internete sızmasının ardından ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çalışanlarına tesis içinden fotoğraf ve görüntü paylaşma yasağı getirildi.

Fotoğraf: Twitter @Austronut099

NASA’nın ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nde yeni ticari mürettebat programının testlerini yapan SpaceX’in ‘Crew Dragon’ adlı kapsülünde meydana gelen patlamanın görüntüsü internete sızmıştı. Austronut099 hesabından paylaşılan ve bir süre sonra kaldırılan videoda görüntünün ilk birkaç saniyesinde uzay aracı patlıyor ve alev alıyor, “Hayır, olamaz!” gibi çığlık sesleri duyuluyor.

Reklam

Orlando Sentinel’da yer alan habere göre, bu olayın ardından uzay merkezi çalışanlarına tesis içinden fotoğraf ve görüntü paylaşanların işten kovulabileceği söylendi.

Yönetimden gönderilen uyarı metninde şu ifadelere yer verildi: “Hangi faaliyetlere ilişkin hangi bilgilerin kamuoyuna duyurulabileceği tesis üzerinde faliyet gösteren NASA ve diğer şirketlerin inisiyatifindedir.”

Reklam

Patlamayla ilgili SpaceX öncülüğünde sürdürülen soruşturmaya NASA da destek veriyor.

SON HABERLER

(no title)

Suriye’den kaçarak ABD’ye yerleşen arkeolog Emir el Azim, kendi ülkesi ve Irak’taki iç savaş ve çatışmalar sırasında yağmalanan antik eserlerin Facebook aracılığıyla satıldığını açıkladı. BBC için araştırma yapan ve sonuçlarını İstanbul’daki muhabire açıklayan El Azim, kaçakçıların sosyal medya sitesini yağmalanan eserleri satmak ve satın almak amacıyla kullandığına değindi. Suriyeli arkeolog, “Ağırlıklı olarak Suriye’deki Roma dönemine […]

KİT’lerde düzenleme: Albayrak önerecek Erdoğan değerlendirecek

Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) çalışma ve yönetim kurullarının oluşturulması yönteminde değişiklik yapıldı. Birçok yetkinin kullanımında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önereceği kararlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilecek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...