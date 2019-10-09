S&P: Türkiye’nin operasyonu, döviz piyasasında lira için risk içeriyor

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin Suriye’ye askeri operasyon başlatmasının Türk Lirası ve ödemeler dengesi için riskleri arttırdığını, ancak bunun Türkiye’nin kredi notu üzerinde hemen bir etkisinin olmasını beklemediklerini belirtti.

S&P açıklamasına göre Türkiye’nin 2018 ve 2019 yıllarındaki güçlü turizm performansı özel sektörünün esnekliğini ve rekabet edebilirliğini göstermiş olsa da, Ankara’nın son adımı, güvenlik algılarını etkileyebilir ve sonuç olarak bu, kilit sektörü olumsuz etkileyebilir.

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S&P, açıklamasında şöyle dendi: “Kuzeydoğu Suriye’de çatışma potansiyeli ve Türkiye içinde terörizmin yeniden doğması ihtimali bu algıları engelleyebilir ve Türkiye’nin döviz kazancındaki kapsamlı iyileşmesini engelleyebilir ve istihdam ve yabancı rezerv seviyeleri ve döviz kuru istikrarına zarar verebilir.”

S&P Türkiye’yi B+ kredi notu ve durağan görünümle derecelendiriyor.