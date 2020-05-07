S&P, ekonomide yüzde 3.1 küçülme, dolar/TL’de yıl sonu 6.8 bekliyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Standart and Poors (S&P), Türkiye’nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını (B+) teyit etti, kredi notu görünümünü durağan olarak bıraktı.

Hazine ile kredi derecelendirme anlaşması bulunmayan S&P tarafından gece saatlerinde yayınlanan değerlendirmede, “Durağan görünüm gelecek 12 ayda corona virüsü salgını kaynaklı aşağı yönlü ekonomik risklerin özel sektörün dayanıklılığı ve net kamu borcunun halen düşük seviyesi ile dengelendiğini göstermektedir” dendi.

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Türkiye’de gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) bu yıl yüzde 3.1 daraldıktan sonra 2021’de yüzde 4.2 büyüyeceğini tahmin eden S&P, corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik büyüme, kamu maliyesi ve ödemeler dengesi göstergelerinde öngördüğünden daha fazla bozulma olması halinde kredi notunu düşürebileceğini belirtti.

S&P’nin 2020 ve 2021 yılı için bazı tahminleri şöyle:

Reel GSYH , yüzde 3.1 küçülme – yüzde 4.2 büyüme

, yüzde 3.1 küçülme – yüzde 4.2 büyüme İhracat , yüzde 9.8 küçülme – yüzde 10.5 büyüme

, yüzde 9.8 küçülme – yüzde 10.5 büyüme Kullanılabilir döviz rezervi , 9.9 milyar dolar – 20.8 milyar dolar

, 9.9 milyar dolar – 20.8 milyar dolar Yıl sonu dolar/TL, 6.8 – 7

S&P bankacılık sektöründe oluşabilecek sorunların kamu maliyesi üzerinde baskı yaratması halinde kredi notunu düşürebileceğini, ekonomideki büyümeyi dış finansmanda daha fazla dengesizlik yaratmadan artıracak tedbirlerin kredi notunu yükseltebileceğini belirtti.