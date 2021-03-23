Diken

Yaramazlara biraz batar!

S&P: Türkiye’de sermaye kontrolü riski arttı

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye’nin sermaye kontrolü uygulaması ihtimalinin ‘yükseldiğini’ ancak bunun dışındaki seçeneklerin daha olası olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Reuters

S&P analistlerinin yayınladığı değerlendirme notunda şu ifadeler yer aldı: “Son dönemde yaşanan değişiklikler bir kez daha Merkez Bankası’nın operasyonel bağımsızlığının sınırlı olduğunu ve ekonomi politikasının genel olarak düşük tahmin edilebilirliğini gözler önüne sermektedir.”

Reklam

S&P analistleri, şöyle devam etti: “Bizce kısa vadede yakından takip edilmesi gereken en önemli şeylerden biri yurt içinde yerleşik mevduat sahiplerinin davranışları ve yaşananların ardından dövize yönelip yönelmedikleri… Sermaye kontrolü yaşanması riski arttı ancak bizce bu halen baz senaryomuz değil.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, geçen haftaki 200 baz puanlık faiz artışından iki gün sonra Naci Ağbal’ı MB başkanlığı görevinden alıp yerine kendisi gibi düşük faiz yanlısı Şahap Kavcıoğlu’nu atamasının yankıları sürüyor.

Karardan sonra ekonomi yöneticileri ‘serbest piyasa mekanizmasından uzaklaşılmayacağına’ dair mesajlar vererek beklentileri yönetmeye çalışıyor. Ancak uluslararası kurumlardan gelen ilk tepkiler ise bu mesajların tatmin edici bulunmadığı yönünde.

Reklam

Avrupa’nın en büyük varlık yöneticisinden MB yorumu: 300 bp faiz indirimi şaşırtmaz

Reuters analizi: Ekonomi yönetiminin ilk mesajları tatmin edici bulunmadı

Hükümet, Ağbal’ın faizi belirlerken rasyonel davranmadığını düşünmüş

Societe Generale’den ‘kur krizi’ uyarısı: Yeni başkan savaşa girerse kaybeder

Hazine bakanı: Serbest piyasa mekanizmasından taviz söz konusu değil

MB başkanı gitti, TL dolar karşısında yüzde 16 değer kaybetti: 1 dolar=8.38 lira

MB’nin yeni başkanından ilk açıklama: Temel hedef enflasyonda kalıcı düşüş

Yeni başkandan Erdoğanvari MB eleştirisi: Yüksek faiz enflasyona yol açar

Yine iyi dayandı: Erdoğan’ın MB başkanına sabrı tükendi, ‘Sıradaki gelsin’ dedi

SON HABERLER

Reuters analizi: Ekonomi yönetiminin ilk mesajları tatmin edici bulunmadı

Zor ve yeni kazanılmaya başlayan kredibilitenin Merkez Bankası’nda (MB) başkan değişiminin ardından yerini soru işaretlerine bırakmasıyla TL dolar karışısında çift haneye yakın tarihi bir değer kaybına uğrarken ekonomi yönetiminin piyasayı rahatlatmaya dönük ilk mesajları da yatırımcıyı tatmin etmedi.

İmamoğlu kolları sıvadı: Gezi Parkı için davamızı başlatıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı’nın Sultan Bayezid Vakfı’na devredilmesine ilişkin, “Hızlıca yasanın ışık tuttuğu şekilde, tekrar İstanbul halkı lehine bir karar çıkacağını umut ediyorum, davamızı başlatıyorum” dedi.

Prof. Akdeniz: Sosyal medya şirketleri ticari kaygılarla sisteme boyun eğecek

Siber haklar aktivisti ve bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya şirketlerinin Türkiye’deki ilgili kanunlar karşısındaki halini yorumladı: “Yargının bağımsız ve adil yargılamanın olmadığı bir ortamda ‘Biz elimizden geleni yapıyoruz’ açıklamalarıyla ve ticari kaygılarla bu sisteme boyun eğecekler. Şimdilik sadece bu durumun farkında değiller veya kullanıcıları aptal yerine koyuyorlar.”