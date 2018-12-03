S&P: Türk bankalarındaki batık kredi oranı bir yılda iki katına çıkabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Türk bankalarındaki batık kredi miktarının önümüzdeki 12-18 aylık dönemde ikiye katlanabileceğini söyledi.

S&P bugün yayınladığı Türkiye raporunda, ülke ekonomisinin 2019’da ‘daralacağını’, 2020 yılındaysa yüzde 3-4 seviyelerinde mütevazı bir büyüme hızı yakalanabileceğini savundu.

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Reuters’ta yer alan habere göre, Türkiye’deki bankacılık sektörüne de değinilen raporda, “Bankacılık sektöründeki sorunlu kredi oranının, Eylül 2018’deki yüzde 3.5’tan yaklaşık yüzde 6’ya yükselerek, gelecek 12-18 ayda ikiye katlanmasını bekliyoruz” dendi.

Ancak sorunlu kredi tanımına ‘yeniden yapılandırılan’ kredilerin de eklenmesi durumunda, bu oranın çoktan yüzde 10’u geçmiş bulunduğu ve bunun gelecek yıl yüzde 20’ye kadar yükselebileceği belirtildi.

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Bu yükselişin S&P’nin ‘baz senaryosu’ olduğu ifade edilen raporda, “Çünkü ekonomideki yavaşlama, kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, lirada devam eden değer kaybı ve yükselen faizlerin, gelecek 12-18 ayda varlık kalitesinde yük olmaya başlayacağını tahmin ediyoruz” dendi.

S&P raporunda Türk bankalarının kredilerdeki kaybının yüzde 1.4’ten yüzde 2.5 seviyesine kadar yükselebileceğini de ekledi.