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Yaramazlara biraz batar!

S&P tünelin sonunda ışık görmedi: Daralma ne zaman biter belli değil

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’de resesyonun (ekonomide daralma) ne zaman sona ereceğini söylemek için çok erken olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Reuters

S&P dün akşam yayınladığı bültende Türkiye’nin 2018 sonunda resesyona girdiğinin TÜİK’in 11 Mart’ta açıkladığı verilerle teyit edildiğini belirtti. Raporda “Biz bunu ağustos ayından bu yana tahmin ediyorduk ve 2018 için gelen yüzde 2.6 nihai büyüme oranı bizim önceki tahminlerimize büyük ölçüde paralel” dendi.

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Türkiye ekonomisi 2018 yılının son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 daralarak, 2009 yılının ikinci çeyreğinden bu yana en fazla daralmayı kaydetti.

Ekonomi 2018 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 2.6 büyüdü.

Bazı ekonomistler mevsimsellikten arındırılmış GSYH’nın iki çeyrek üst üste daralması nedeniyle ekonominin ‘teknik resesyon’a girdiğini belirtiyor.

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S&P, Türkiye’nin geçen yıl ağustos ayında yaşanan kur krizi sonrasında ‘stagflasyonist’ bir düzeltmeye doğru gittiği görüşünü sürdürdüklerini aktardı.

‘Stagflasyon’ resesyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü duruma deniyor. Bu durumda ekonomideki işsizlik oranı artarken fiyatlar da yükseliyor.

S&P, Türkiye’nin 2019’da ekonomide daralma yaşayacağı yönündeki temel senaryolarını devam ettirdiklerini ifade etti.

Değerlendirmede, “Yılın ilk yarısında daha zayıf dinamikler ve yıl sonuna doğru baz etkisinden kaynaklı kısmi toparlanma bekliyoruz. Başta yurt içi talep olmak üzere sıkılaşan uluslararası finansal koşullar ortamında yatırımlarda devam eden daralma, zayıf TL kaynaklı yüksek döviz cinsinden borç yükü ve yüksek TL faizleri ile birlikte en önemli zayıflık olacak” dendi.

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