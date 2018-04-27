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Yaramazlara biraz batar!

SP noktayı koydu: Gül istemedi, adayımız olmayacak

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Saadet Partisi (SP) yetkilisi, 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, partisiyle cumhurbaşkanı adaylığı konusunda uzlaşma sağlayamadığını ve Gül’ün SP adayı olmayacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Süreçte gelinen noktaya ilişkin uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan SP’li bir yetkili şu değerlendirmeyi yaptı: “Gül ısrarla çatı aday olmak istediğini belirtiyor. Akşener’in durumu nedeniyle bu mümkün olmuyor. CHP’ye de bunu kabul ettirmek söz konusu değil. O nedenle görüşmelerimizden sonuç alamadık. Kendisi Saadet Parti’nin adayı da olmayacak.”

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Gül, son günlerde yaşanan tartışmalara ilişkin yarın detaylı açıklama yapacağını duyurmuştu.

Gül’ün yarın yapacağı açıklama hakkında bilgi sahibi olmadıklarını da vurgulayan SP’li yetkili, “Gül’ün çatı aday olma isteğinin önünde CHP’nin yanı sıra, bizim partimiz içerisinde de bazı engeller vardı. Genel Başkan bunların hepsini aştı. Ancak Gül istemedi” dedi.

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Aynı yetkili, SP’nin süreç içerisinde genel başkan Temel Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını değerlendireceğini de belirtti.

Öte yandan Abdullah Gül’e yakın bir kaynak, Gül’ün adaylık ihtimaliyle ilgili şu yorumu yaptı: “Gül zaten ‘Aday olurum’ dememişti. Onun aday olması için devreye girenler oldu. O da asgari şartlarını sundu. Çatı adaylık bunlardan birisiydi. Bu da sağlanamadı. Yarınki açıklamasıyla ilgili bilgi sahibi olmasam da, Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığına adaylık ihtimalini düşük görüyorum.”

Karamollaoğlu: Sabredin

Karamollaoğlu, cuma namazı çıkışında, “Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız” diye konuştu.

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