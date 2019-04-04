S&P: Lira daha da düşerse Türk şirket ve bankaları için çok çok kötü haber

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin kredi notunun mevcut durumda düşürülme riski olmadığını, ancak Türk Lirası’nın daha fazla değer kaybetmesinin Türk şirket ve bankaları için ‘çok çok kötü haber’ olacağını belirtti.

Rauters’in haberine göre S&P’nin gelişmekte olan ülkeler üst düzey kredi notu analisti Frank Gill, internet üzerinden yaptığı açıklamada, “TL’de ileride daha fazla zayıf seyir, Türk şirketleri ve bu nedenle de bankalar için çok çok kötü haber olacak” dedi.

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Resmi veri tüm sorunlu kredileri hesaba katmıyor

Gill, TL’de daha fazla sıkıntının, sonuçta daha fazla şirketin kredi geri ödemede sorun yaşamasına yol açacağını söyledi ve Türkiye’nin resmi sorunlu kredi tahminlerinin şu anda sistemdeki tüm sorunlu kredileri hesaba katmadığına dikkat çekti.