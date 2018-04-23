SP heyeti CHP’de: Gül’ün ortak aday olup olmayacağı hafta sonu belli olur

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden sonra 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ortak aday olup olmayacağının hafta sonu netleşeceğini söyledi.

Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti heyetleri, CHP genel merkez binasında 24 Haziran’daki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçiminde izlenecek ortak stratejiyi konuştu.

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İki partinin heyetleri

SP heyetinde genel başkan yardımcıları Atik Ağdağ, Birol Aydın ve Lütfü Yalman, CHP heyetinde genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan, Haluk Koç, Lale Karabıyık, TBMM CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu yer aldı.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu şöyle dedi: “Sayın genel başkan ve arkadaşlarını (15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesinden dolayı) tebrik ettim. Potansiyeli olan İYİ Parti seçime girmeme riskiyle karşı karşıya kalacaktı. Yaptıkları büyük bir jest. Bunu da herkes yapamaz. İşbirliğine ihtiyacımız olduğunu gördük. Çalışmalarımız inşallah bu hafta içi neticelenecek.”

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Karamollaoğlu “Abdullah Gül’ün ortak adaylığı söz konusu mu?” sorusuna “Sizin o sorularınız bu haftasonuna doğru cevap bulacaktır” yanıtını verdi.

‘SP’nin demokrasiye bağlılığı olumlu”

Kılıçdaroğlu da şöyle konuştu: “Sayın genel başkanla verimli toplantı gerçekleştirdik. İYİ Parti’ye destek verirken elbette demokrasiyi savunuyoruz. Gücü elinde bulunduran bir iktidarın bir partiyi seçime sokmamak için devletin kurumlarını kullanması bizim hazmedeceğimiz şey değildir. Önümüzdeki seçimler bir partinin, iki partinin sorunu değildir. Saadet Partisi’nin demokrasiye olan bağlılığı, bizim açımızdan da kendileri açısından da son derece olumludur.”