SP lideri: Büyü bozuldu; artık dikiş tutmaz bu gidiş

Saadet Partisi (SP) lideri Temel Karamollaoğlu, 23 Haziran seçiminin sonucuna ilişkin, “Bir büyü vardı seçmenin üzerinde, o büyü bozuldu. Artık seçmen, ‘Sayın cumhurbaşkanı böyle dedi’ diye öyle davranmıyor, uyandı” dedi.

Fotoğraf: DHA

Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etti ve çok sayıda sorunla karşı karşıya olsa da onun bunları çözeceğine inandığını söyledi.

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‘Baskı, şantaj sökmedi’

Seçim sonucunun yepyeni bir Türkiye’ye işaret ettiğini vurgulayan Karamollaoğlu şöyle devam etti: “Bu sefer kaybeden sadece AK Parti olmadı. Üzülerek ifade ediyorum ama Sayın cumhurbaşkanının kendisi de oldu. Baskılar, tehditler, şantajlar, iftiralar sökmedi. İlk defa vatandaş ‘Hayır’ dedi. Kime, maalesef Sayın cumhurbaşkanına. Sayın cumhurbaşkanının bu gerçeği görmeden, bu seçimlerden sonra izleyeceği politikaları düzene sokması mümkün değil. Bu bir kardeşlik vazifesi, herkes bizim bu söylediğimizi söyleyemez.”

Karamollaoğlu, 23 Haziran seçimiyle birlikte ‘vatandaşın üzerindeki büyünün bozulduğunu’ öne sürerek şunları söyledi: “Büyü bir defa bozuldu mu, artık siz yeni bir büyü yapamazsınız. Artık dikiş tutmaz bu gidiş. Birinci mesele bunun idrak edilmesi. Kim tarafından, doğrudan doğruya Sayın cumhurbaşkanı tarafından. İlk yapılması icap eden iş artık bu sistem yürümüyor. Sadece bir kişi karar veriyor… Türkiye’nin süratle bir sistem değişikliğine ihtiyacı var. Yeniden ya parlamenter sisteme dönülecek veya başkanlık sistemi devam etse bile parlamento güçlendirilecek.”

